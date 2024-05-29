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«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يستهدفون 3 سفن في البحر الأحمر

كتب:

أحمد العانوسي
05:13 م | الأربعاء 29 مايو 2024
استهدافات الحوثيين

استهدافات الحوثيين

أكد الحوثيون، استهداف 3 سفن في البحر الأحمر، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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