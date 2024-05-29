«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يستهدفون 3 سفن في البحر الأحمر كتب: أحمد العانوسي 05:13 م | الأربعاء 29 مايو 2024 استهدافات الحوثيين أكد الحوثيون، استهداف 3 سفن في البحر الأحمر، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام أمريكي: واشنطن قلقة من إمكانية وصول صواريخ الحوثيين إلى البحر المتوسط البيت الأبيض: ندين هجمات الحوثيين.. وسنستمر في منعهم من عرقلة التجارة الدولية ممثل واشنطن بمجلس الأمن: نطالب إيران بعدم تزويد الحوثيين بالأسلحة القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات بمناطق تحت سيطرة الحوثيين الجيش الأمريكي: اشتبكنا بنجاح مع مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين الحوثيين اليمن أمريكا بقلم أحمد العانوسي