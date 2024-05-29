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بدء جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

كتب:

أحمد العانوسي
05:20 م | الأربعاء 29 مايو 2024
مجلس الأمن

مجلس الأمن

انطلقت منذ قليل جلسة لمجلس الأمن، لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

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