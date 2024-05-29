بدء جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كتب: أحمد العانوسي 05:20 م | الأربعاء 29 مايو 2024 مجلس الأمن انطلقت منذ قليل جلسة لمجلس الأمن، لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحثة: الفيتو الأمريكي أداة إسرائيل لتعطيل قرارات «العدل الدولية» أمام مجلس الأمن البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «العدل الدولية» جوتيريش: سأحيل الإخطار بتدابير محكمة العدل بشأن الحرب على غزة إلى مجلس الأمن مستشار الرئيس الفلسطيني: قرارات «العدل الدولية» تحتاج لتبني مجلس الأمن لتنفيذها مجلس الأمن غزة الاحتلال بقلم أحمد العانوسي