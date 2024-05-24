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مستشار الرئيس الفلسطيني: قرارات «العدل الدولية» تحتاج لتبني مجلس الأمن لتنفيذها

كتب:

محمد عزالدين
08:35 م | الجمعة 24 مايو 2024
محمود الهباش

محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم خطوة مهمة، وتشكل أساسا لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية، وصولا إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن القرار طالب إسرائيل بتقديم تقرير -خلال شهر- عن التدابير التي ستتخذها لمنع الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية وحماية المدنيين، مردفا: «هذا يعيد إلى الأذهان القرار الأول، الذي صدر قبل ذلك، والذي لم تحترم إسرائيل كلمة واحدة منه ولم تنفذ حرفا واحدا منه، وأدارت للظهر له».

الأمور لا تزال مغلقة بسبب الفيتو الأمريكي

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن «قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا للقانون الدولي، تحتاج كي تنفذ إلى أن يتبناها مجلس الأمن، والأخير من الواضح أن الأمور لا تزال مغلقة بسبب الفيتو الأمريكي، وتوقعات الجميع بأن الولايات المتحدة لن تسمح باتخاذ قرار إلزامي».

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