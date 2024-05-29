كارثة تهدد 400 ألف مواطن في أوروبا.. البركان وصل لارتفاع غير مسبوق (فيديو)

حمم وصل ارتفاعها إلى أكثر من 50 مترًا، خرج من بركان في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب دولة أيسلندا، ما جعل السلطات تحذر من خطر تجدد النشاط البركاني بالمنطقة، خاصة في العاصمة ريكيافيك، حيث أظهرت بعض الدراسات عن مفاجأة فيما يخص المواد المنصهرة تحت الأرض.

مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، نشر بيانا يتحدث فيه عن كارثة الحمم البركانية التي بلغ ارتفاعها 50 مترًا، ذلك الثوران البركاني جعل 400 ألف نسمة من سكان آيسلندا، يواجهون تحديات قوية، خاصة أن العلماء يحذرون من انفجارات متكررة في عدة مناطق، خلال السنوات القادمة.

تكرار البركان 8 مرات في 3 سنوات

أحدث نشاط بركاني وقع اليوم، وتكرر لمدة 8 مرات منذ عام 2021، وذلك داخل شبه جزيرة ريكيانيس، التي يسكنها 30 ألف شخص، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز عربية.

AVISO

Ha iniciado una nueva #erupción volcánica en la Península de #Reykjanes en #Islandia

La erupción fisural brotó entre Stora Skógfell y Sýlingarfell.

• No hay electricidad en #Grindavík

•La fisura tiene 2.5 km de largo

•El flujo de lava es de unos 1,000 metros3/seg… pic.twitter.com/4tdi7jI6Fl — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 29, 2024

إخلاء سكان قرية كاملة في أيسلندا

النشاط البركاني تنجح عنه عدة مشاكل في شبه الجزيرة، حيث أدى لتعطيل التدفئة في المنطقة وإغلاق بعض الطرق الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى تدمير عدة منازل في إحدى القرر المعروفة بصيد الأسماك، ما اضطر السكان إلى الخروج منها في أواخر العام الماضي، فيما قالت الشرطة إن الدفاع المدني بدولة أيسلندا، بات الآن في حالة تأهب قصوى، من أجل الاستعداد في حالة حدوث أي كوارث بيئية.