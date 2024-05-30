«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية كتب: عمرو هلال 02:35 ص | الخميس 30 مايو 2024 قوات الاحتلال أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخارجية الأردنية تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين برفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: فصائل فلسطينية تطلق قذائف هاون على قوات الاحتلال الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مربعات سكنية في رفح الفلسطينية مصدر أمني مطلع: التحقيقات الأولية لحادث الحدود تشير لإطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية بقلم عمرو هلال