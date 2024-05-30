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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

كتب:

عمرو هلال
02:35 ص | الخميس 30 مايو 2024
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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بقلم عمرو هلال