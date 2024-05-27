رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصدر أمني مطلع: التحقيقات الأولية لحادث الحدود تشير لإطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
08:28 م | الإثنين 27 مايو 2024
علم مصر

علم مصر

أكد مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قال إن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: استشهاد جندي لبناني وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار شمال القدس

«القاهرة الإخبارية»: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمالي قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: عملية طعن عند باب الخليل في القدس المحتلة
بقلم عمرو هلال