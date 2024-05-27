مصدر أمني مطلع: التحقيقات الأولية لحادث الحدود تشير لإطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية

أكد مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قال إن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.