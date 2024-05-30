الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية خلال افتتاح المنتدى العربي الصيني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الرئيس الصيني والقادة العرب المشاركين في أعمال المنتدى العربي الصيني، فى صورة تذكارية.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية، لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني المنعقد في العاصمة بكين، بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية، والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.