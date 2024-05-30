تخلصي منها فورا.. علامة في المقلاة تسبب أضرارا صحية

خزائن المطبخ قد تكون مليئة بالأواني والمقالي، إلا أن هناك الكثيرات لديهن مقلاة مفضلة تحبين استخدامها في كل شيء، خاصةً متعددة الاستخدامات، لكنها لا يمكن أن تدوم مدى الحياة، لذا يجب معرفة متى يجب عليك استبدال المقلاة الخاصة، حتى لا تسبب أضرارًا صحية.

علامة في المقلاة تسبب أضرارًا صحية

على الرغم من أن المقلاة قد تبدو قوية وستعيش لسنوات بعيدة، إلا أنها لن تكون كذلك، خاصة وأن الكثير من المقالي تحتوي على طلاء غير لاصق قد يضر بصحتك بمرور الوقت، بحسب تقرير نشره موقع «dailyexpress» البريطاني.

جنيفر سنايدر، منظمة محترفة معتمدة في خدمات شركة Neat as a Pin الأمريكية، وجهت عدة نصائح في هذا الشأن، مؤكدة أنه يجب دائمًا التحقق من الطلاء غير اللاصق بحثًا عن الأضرار والشقوق.

يمكن أن تحدث تلك الأضرار والشقوق عندما يخترق جسم حاد مثل السكين أو الشوكة المقلاة، ولكن قد يحدث ذلك أيضًا عند غسل الأطباق في غسالة الأطباق، حتى أن صدعًا صغيرًا في الطبقة غير اللاصقة، يمكن أن يتسبب في وصول آلاف الجزيئات البلاستيكية إلى طعامك.

متى يجب التخلص من المقلاة الخاصة بك؟

سنايدر، أوضحت: «يبدأ الطلاء في التقشر وقد يشق طريقه إلى طعامك وهذا ليس آمنًا، في هذه الحالة يجب شراء بعض المقالي الجديدة والتخلص من القديمة».

هناك سبب آخر قد يجبرك على التخلص من المقلاة الخاصة بك، بحسب التقرير، حتى إذا لم تتضرر، خيث ينصح بالتخلص من المقلاة بعد خمس سنوات من استخدامها.