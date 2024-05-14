خطأ بسيط في استخدام المقلاة الهوائية.. عواقبه الصحية صادمة

المقلاة الهوائية المعروفة بـ«الإيرفراير» من الأجهزة الأساسية في مطبخ المنزل، فقد أصبحت منتشرة بين السيدات خلال الفترة الأخيرة، لأنها تساعد على تحضير الوجبات السريعة بدلًا من القلي في زيت، ولكن، هناك خطأ بسيط عند استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب.

يقدم بعض الأشخاص على تنظيف «الإيرفراير» بعد الاستخدام، دون إدراكهم لما قد يُسببه ذلك من تسمم غذائي، فقد ذكرت المختصة في سلامة الأغذية «كانديس زونا ميندولا» أن طهي الطعام في قلاية كهربائية غير نظيفة يزيد من خطر التعرض لتلوث الغذاء، فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بطهي قطعة دجاج ملوثة بالسالمونيلا، ولم يتم تنظيف المقلاة قبل طهي طعام آخر، فمن الممكن أن تصيب السالمونيلا عنصرًا غذائيًا آخر.

طريقة تنظيف الإيرفراير

ونصحت خبيرة سلامة الأغذية الأشخاص بتنظيف «الإيرفراير» باستخدام الماء الساخن مع وضع كمية قليلة من سائل غسل الأطباق وذلك لمدة 3 دقائق، مشيرة إلى أنه يجب عدم استخدام الأدوات عند تنظيف المقلاة، لأنها قد تزيل الطلاء غير اللاصق، ما يسبب خطرًا على سلامة الغذاء.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك بعض المخاطر التي ظهرت مع استخدام المقلاة الهوائية، مشيرًا إلى أن إقبال البعض على المقلاة الهوائية قد يدفعهم لالتهام كميات كبيرة من الطعام، وحتى لو كانت قليلة الدهون، لكن الكثرة قد تسبب زيادة السعرات الحرارية، وتصبح بوابة خلفية خطيرة لزيادة الوزن والسمنة.

مخاطر المقلاة الهوائية

وتابع «بدران»: يمكن أن يؤدي سوء استخدام «الإيرفراير» إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما ينتج عنه حرق الطعام بداخلها أو إذابة الجهاز نفسه، مما يؤدي إلى العديد من حالات لحرائق المطبخ، إذ يجب تنظيف سلة المقلاة الهوائية بعد كل استخدامها، مؤكدًا تجنب الغسل في غسالة الأطباق، التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل السطح غير اللاصق بمرور الوقت.

ليست كل الأطعمة التي تطهى في مقلاة الهواء صحية، حتى عند عدم إضافة أي زيت، إذ يلاحظ وجود تجمعات من الدهون أو الشحوم المتبقية في السلة عند رفع الأكل، فتراكم هذه المواد المتبقية وقطع الطعام الصغيرة المحترقة، تزيد من فرص نشوب حريق داخل السلة، كما تتحول هذه المواد بعد الاحتراق المتكرر إلى مواد مسرطنة، حسبما أكد «بدران».