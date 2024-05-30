ارتفاع ضحايا الهلال الأحمر الفلسطيني إلى 19 شهيدا منذ «7 أكتوبر»

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن ارتفاع عدد الشهداء من طواقمه، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 19 شخصا، خلال أداء واجبهم العملي، في ظل استهداف إسرائيلي مستمر على المستشفيات الفلسطينية.

عودة حالة المجاعة إلى غزة مجددا

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن حالة المجاعة بدأت تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع، ومنذ أكثر من 3 أسابيع استنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.