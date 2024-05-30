أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقتنا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، إن العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من 8 أشهر، يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقتنا، وثمة شعور بالإحباط العميق حيال عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه المذبحة، إذ استشهاد 35 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

تدمير البنية التحتية على نحو كامل

وأشار إلى أن مدن القطاع لم تعد صالحة للحياة بعد أن دمرت البنية التحتية على نحو كامل، كل ذلك والعجز الدولي مستمر، وهنا ينبغي أن نتساءل عن مصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد.

وتساءل أحمد أبو الغيط فى كلمته أمام منتدى التعاون العربي الصيني في بكين «نتساءل عن مصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد، أي مصداقية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي إن كانت هناك دولة تضع نفسها فوقه».