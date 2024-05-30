النائب محمد سلطان: البيان المصري الصيني وثيقة مهمة تجسد تعزيز التعاون

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن البيان المصري الصيني المشترك، الصادر عن القمة المصرية الصينية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني، يُعد وثيقة مهمة تجسد الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية.

البيان المصري الصيني وثيقة مهمة لتعزيز التعاون

وقال سلطان، في تصريحات صحفية، إن القمة المصرية الصينية، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتؤكد التوافق الكبير في الرؤى بين البلدين في عديد من القضايا الحيوية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا على كل الأصعدة، وهذه القمة جاءت لتدعم وتعزز هذه العلاقات بشكل أكبر.

وأشاد سلطان، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، لتعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين الصديقين.

أهمية عقد قمة عربية صينية في مصر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة عربية صينية في مصر، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا.

وشدد على أن مصر، بموقعها الجغرافي المتميز ودورها الريادي في المنطقة، تعد المكان المثالي لاستضافة مثل هذه القمة التي من شأنها تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية والصين.