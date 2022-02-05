اقتصادي: القمة المصرية الصينية تساهم في زيادة الاستثمار بالقاهرة

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، اليوم، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين، وعقد لمباحثات قمة مع الرئيس الصيني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات الوثيقة القوية والتاريخية بين مصر وبكين، ما يساهم في تعظيم المكاسب الاقتصادية.

وأضاف غراب، في بيان له، أن الرئيس الصيني يقدر دور ومكانة مصر الدولية والإقليمية، إضافة إلى تحقيق مصر خلال جائحة كورونا معدلات نمو مرتفعة، وأصبحت النظرة الاقتصادية لمصر كأحد الدول المؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبرى، مضيفا أن هذه الزيارة تكلل بالنجاح لزيادة التبادل التجاري بين مصر وبكين، الذي حقق خلال أول 11 شهرا من عام 2011 نحو 12 مليارًا و863 مليون دولار، موضحا أن الزيارة يعقبها زيادة في الصادرات المصرية للصين.

نتائج قمة مصر وبكين

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن عقد الرئيس السيسي لقاءات مع أصحاب الشركات الكبرى ورجال الأعمال الصينيين، يساهم في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع وجود قناة السويس في مصر وما لها من اهتمام دولي، وتعد رابطا رئيسيا للطريق البري والبحري في مبادرة الحزام والطريق «طريق الحرير»، الذي أطلقته الصين منذ أعوام، ويمر بداخل 65 دولة ليربط الصين بدول إفريقيا عبر القاهرة.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الكبرى بمصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الضخمة، أصبحت تلفت أنظار المستثمرين بالدول العظمى، مشيرا إلى وجود المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بلغت قيمتها 230 مليون دولار.

جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

وأشار إلى أن ما تحقق في مصر من إنجازات اقتصادية كبرى واستقرار أمني وسياسي ومناخ استثماري جاذب، يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن موقع مصر الجغرافي ومناخها الجاذب جعل وجود حرص صيني شديد على تعزيز التجارة الحرة لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارات الصينية عبر البوابة المصرية إلى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن قمة مصر وبكين تساهم في جذب الوفود السياحية الصينية لزيارة مصر خاصة أن عدد السياح الصينيين يبلغ 120 مليون سائح سنويا ينفقون 120 مليار دولار وفقا للإحصائيات.

وتابع غراب، أن التقارير الرسمية الصينية، أفادت بأن حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر بنهاية عام 2020 بلغ 1.191 مليار دولار، ومن يناير إلى سبتمبر 2021، بلغ 223 مليون دولار، إضافة إلى وجود تعاون بين البلدين في العديد من المجالات؛ منها البحث العلمي، وتصنيع لقاح كورونا، ونقل تكنولوجيا صناعة الدواء، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات.