تطوير منشآت نادي بنها الرياضي بـ3.6 مليون جنيه.. ملاعب جديدة وركن اجتماعي

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، صباح اليوم، تطوير عددا من الأعمال الإنشائية بنادي بنها الرياضي في وجود مصبح كحيلي رئيس مجلس إدارة النادي، وعماد الجندي نائب المدير التنفيذي للنادي، بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير منشآت النادي بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

إنشاء وتطوير 2 ملعب أكليريك

شملت الأعمال الإنشائية انشاء وتطوير 2 ملعب أكليريك متعدد وتطوير غرف خلع الملابس المرفقه بهما، وكذلك تطوير مدرجات وأماكن مشاهدة الجمهور للمباريات حول الملعب، كما شمل التطوير الحديقة والنادي الاجتماعي، ورفع كفاءة حمامات المبنى الإداري.

انتظام سير العمل بالنادي

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انتظام سير العمل بالنادي، مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية والإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية، لتقديم خدمات أفضل للمترددين وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية.

وأشار الصبروط، إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، من خلال خطط موحده تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها رياضيا وثقتفيا وفنيا وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجهات الدولة المصرية، لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة.