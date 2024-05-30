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مسؤول إسرائيلي سابق: جيشنا مهترئ وغير قادر على تحقيق النصر في غزة 

كتب:

محمود هاني
01:07 م | الخميس 30 مايو 2024
الجنرال في الجيش الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك

الجنرال في الجيش الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك

 قال اللواء السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، إن إسرائيل غير قادرة على الفوز على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، واصفا الاحتلال بأنه مهترئ وصغير، وليس لديه ما يكفي من القوات، وأن كل يوم يمر في الحرب مع الفصائل يزداد سوءا.

وأضاف أن القادة في إسرائيل على المستوىين السياسي والعسكري لا يريدون الاعتراف بالحقائق الصعبة، وتحمل المسؤولية بل يقودون إسرائيل إلى «الهاوية».

خسرنا الحرب منذ اللحظة الأولي

 واعتبر بريك أن إسرائيل خسرت الحرب منذ اللحظة الأولى ومنيت بهزيمة مهينة، ويجب العمل على تعويضها بوضع الأولويات لذلك بدلاً من السعى وراء انتصار مطلق، مشيرا إلى أن عدم إنهاء إسرائيل الحرب سيحولها إلى حرب تستنزف السنوات، وسيؤدي في النهاية إلى انهيارها مع وجود احتمال الحرب الإقليمية، مشيرا إلى أنها ستتعرض مع مرور الوقت إلى مزيد من العزلة العالمية.

 

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