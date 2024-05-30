عضو بـ«الكنيست» يطالب بتعجيل الانتخابات في إسرائيل لتغيير نتنياهو: خذلنا

اتهم مراقب مجلس الوزراء الحربي، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخذلان إسرائيل في مسائل أمنية واقتصادية، داعيا إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية 2024 في إدانة صارخة للحكومة التي هو جزء منها.

حاجة الحكومة للتغيير

وقال في خطاب ألقاه خلال مؤتمر مئير داغان السنوي في الكلية الأكاديمية في نتانيا، «من الواضح أنّ حكومة نتنياهو بحاجة إلى التغيير في أقرب وقت ممكن، الأصوات المعتدلة في الحكومة أصبحت هامشية بشكل متزايد، مقترحا إجراء تصويت في وقت بين سبتمبر وديسمبر، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

انتقادات مستمرة ضد نتنياهو

وانتقد آيزنكوت، نتنياهو بشأن الحرب المستمرة ضد حركة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.