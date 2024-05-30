إسرائيل تخسر 253 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حجم الخسائر الاقتصادية في دولة إسرائيل، بشأن استمرار الحرب في غزة، متوقعا أن تكلف الحرب نحو 253 مليار شيكل، أي نحو «67 مليار دولار» في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية وخسارة الدخل الضريبي في الأعوام من 2023 إلى 2025، بحسب تقديرات أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي.

تحذير من استمرار الحرب في غزة

وحذر «يارون» في حديثه بأحد المؤتمرات، من أنّ تكاليف الحرب الأمنية والمدنية كبيرة، وتشكل عبئًا على الميزانية، بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، مضيفا أنّه متوقع تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي، بجانب تحذيره من إعطاء جيش الاحتلال «شيكًا على بياض»، بحسب وصفه.

وأوضح محافظ البنك الإسرائيلي: أن «الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصادا مزدهرا.. لذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكًا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة، ويجب إيجاد توازنات مناسبة».

ويظهر تفصيل لأحدث تقديرات تكلفة الحرب، أنّ ما يقرب من نصف نفقات الحرب، أو 118 مليار شيكل، ستكون ضرورية لتلبية احتياجات البلاد، و38 مليار شيكل للإنفاق المدني حتى عام 2025، بما في ذلك تكلفة إجلاء المدنيين والنازحين.

ويتوقع البنك المركزي، خسارة 35 مليار شيكل أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب و23 مليار شيكل للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.