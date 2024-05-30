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جيش الاحتلال يعلن مقتل إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

كتب:

عمرو هلال
02:11 ص | الخميس 30 مايو 2024
حادث دهس - أرشيفية

حادث دهس - أرشيفية

أفادت وكالة «فرانس برس» نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل الإسرائيليين اللذين أصيبا في عملية دهس بالضفة الغربية، حسبما جاء في خبر عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث يقوم يوميا بعمليات عسكرية واقتحامات تتخللها اعتقالات للفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية المحتلة.

وفي مواجهات وقعت خلال الساعات الماضية في قطاع غزة، قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرين، كما دمرت الفصائل الفلسطينية عددا من مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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