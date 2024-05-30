حزب الليكود: إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب كتب: منة شبانة 05:04 م | الخميس 30 مايو 2024 إسرائيل قال حزب الليكود، إنّ إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إسرائيل تخسر 253 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة «القاهرة الإخبارية»: رشقة صاروخية من لبنان تصيب مستوطنات شمال إسرائيل الخارجية الروسية تدعو إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن تواصل عملياتها العسكرية في جباليا ووسط غزة إسرائيل الحرب فلسطين بقلم منة شبانة