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حزب الليكود: إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب

كتب:

منة شبانة
05:04 م | الخميس 30 مايو 2024
إسرائيل

إسرائيل

قال حزب الليكود، إنّ إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم منة شبانة