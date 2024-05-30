«القاهرة الإخبارية»: التصعيد بالجنوب اللبناني في مستوى تنازلي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ التصعيد في الجنوب اللبناني في مستوى تنازلي، موضحًا أنّ حزب الله لم ينفذ إلا عملية واحدة منذ صباح اليوم، استهدفت موقع «عداثر» التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية.

استهدافات جيش الاحتلال في لبنان

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أنّ هناك دوي لصافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع أنّ جيش الاحتلال استهدف منزلًا في بلدة حنين بغارتين جويتين من خلال المسيرات، وهرعت فرق الإسعاف على المنزل، وحتى الآن لم تصدر أي معلومات حول عدد المصابين أو إذا كان هناك إصابات.

وبيّن أنّ التصعيد الكلامي وصل إلى مستوى غير مسبوق في الجبهة، الجنوبية بلبنان، حيث توعد حزب الله إسرائيل بتصعيد غير مسبوق.

تهديدات الأمين العام لحزب الله

وأردف: «كان هناك كلمة للأمين العام لحزب الله، يقول إنه إذا أقدم جيش الاحتلال على توسيع عدوانه على الجنوب اللبناني، فإن لبنان وحزب الله سيصل بصواريخه إلى مدى غير مسبوق، وسيكون هناك أسلحة أيضًا لم تستخدم من قبل في الجنوب اللبناني».