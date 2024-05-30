ارتفاع أعداد المصابين بالإيدز في لبنان.. وتقارير صحية تكشف السبب

حالة من القلق تعيشها لبنان بسبب تقارير صحية تكشف ارتفاع أعداد المصابين بفيروس المناعة المكتسبة «الإيدز»، بعد أن كانت لبنان تحتل أدنى مراتب الإصابة بالمرض القاتل بين دول العالم.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، منها «لبنان 24» و«أخبار لبنان»، أنه وفقا لمصادر رسمية ارتفع عدد المصابين بمرض الإيدز في لبنان إلى نحو 3 آلاف إصابة خلال العام 2023، ليفتح النقاش بشكل واسع حول هذا المرض، وأسباب انتشاره التي تعود في الأساس إلى رسم الوشم (التاتو)، بحسب تأكيدها.

قلق في لبنان بعد تفشي الإيدز بسبب الوشم

ونقلت «لبنان 24» معاناة أحد ضحايا المرض ويدعى «رامي»، الذي تحدث عن أنه رسم وشمًا على يده عند أحد الأشخاص من ذوي الخبرة الواسعة في رسم الوشوم، وروى «رامي» أنه ذهب إلى منزل رسام الوشم، وظل يتعرض لوخز الإبرة لأكثر من ساعة متحملا آلامها، ثم تفاجأ بعد 7 أشهر أنه مصاب بفيروس الإيدز، كما أصيب رفيقه أيضا بالمرض، وتأكدا أن مصدر انتقال الفيروس لهما «إبرة» الوشم التي يتم استخدامها مع أكثر من زبون.

وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، نقلا عن جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة «sidc»، إحصاءات مهمة عن وضع المرض في لبنان، موضحة أنه في اليوم العالمي لمصابي الإيدز الموافق الأول من شهر ديسمبر، يُصدر البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز إحصائيات تتعلّق بالمصابين وعددهم، ووفقا لهذه الإحصائية بلغ عدد الإصابات 3108 إصابات، والحالات التي تم تسجيلها في عام 2022، بلغت 181 إصابة، 92% منها ذكور.

مخاطر رسم الوشم

وتستعرض «الوطن»، مخاطر رسم الوشم أو التاتو، وفقا لموقع «Mayoclinic»:

عدوى جلدية:

تتضمن عملية رسم الوشم اختراق الجلد، وهذا يعني إمكانية الإصابة بعَدوى الجلد وغيرها من المشكلات الصحية في وقت لاحق.

التفاعلات التحسُّسية:

يمكن أن تسبب صبغات الوشم ردود أفعال تحسُّسية للجلد، مثل طفح جلدي مثير للحكة في منطقة الوشم، ويمكن أن يحدث هذا حتى بعد سنوات من رسم الوشم، وعادةً يكون الحبر الأحمر أكثر عرضة للتفاعلات التحسُّسية مقارنةً بألوان حبر الوشم الأخرى، وقد تكون العَدوى بسبب الحبر الملوث أو المعدات غير المعقمة بشكل صحيح.

تكوّن الجدرات:

الجدرات هي مناطق منتفخة تتكوّن على الجلد بسبب فرط نمو النسيج الندبي.

أمراض تنتقل عن طريق الدم:

إذا كانت المعدات المستخدمة لرسم الوشم ملوثة بالدم، فمن الممكن أن تصاب بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، والتي تشمل المكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C، الإيدز.

تفاعلات الجلد الناجمة عن التصوير بالرنين المغناطيسي:

في حالات نادرة، قد يؤدي فحص التصوير بالرنين المغناطيسي إلى ظهور ألم حارق في المنطقة التي بها الوشم، وفي بعض الأحيان، يمكن للوشم أن يقلل من جودة صورة الرنين المغناطيسي، وربما يكون عليك تناول أدوية أو علاجات أخرى في حال حدوث تفاعل تحسُّسي أو التعرض لعدوى أو الإصابة بمشكلات صحية أخرى بسبب الوشم.

منظمة الصحة العالمية: ينتشر بسهولة

وتقول منظمة الصحة العالمية عن الإيدز إنه عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم، وتستهدف خلايا الدم البيضاء، مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، والإصابة بأمراض خطيرة مثل السل والالتهابات والسرطان، مضيفة أن الفيروس ينتقل بسهولة في الأشهر الأولى اللاحقة للإصابة، لكن كثير من المرضى لا يعرفون إصابتهم إلا في مراحل متأخرة، وأحيانا لا يعرفون لأنه أعراض الإصابة بالمرض الخطير تشبه أعراض مرض الأنفلونزا، وهي: