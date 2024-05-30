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«أكسيوس»: أمريكا تخطط لاجتماع مع مصر وإسرائيل لبحث إعادة فتح معبر رفح

كتب:

منتصر سليمان
08:48 م | الخميس 30 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، إنّ الولايات المتحدة تخطط لاجتماع مع مصر وإسرائيل؛ لبحث إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف «أكسيوس»، أن واشنطن تنظر إلى القاهرة باعتبارها لاعبا رئيسيا في خطة اليوم التالي للحرب بقطاع غزة، والتطرق إلى إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، دون وجود عسكري إسرائيلي هو قضية رئيسية مطروحة على طاولة المحادثات.

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