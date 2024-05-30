الأونروا لـ«الوطن»: الظروف الكارثية تسوء مع مرور الوقت على النازحين في غزة

قالت إيناس حمدان، مدير الإعلان بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن معاناة النازحين الفلسطينيين في ظل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمرة منذ 3 أسابيع، إذ دخلت حوالي 200 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، ولكنها نقطة في بحر الاحتياجات الضخمة التي تتزايد مع استمرار موجات النزوح.

وأضافت «إيناس» لـ«الوطن»، أنه حتى هذه اللحظة، نزح ما يقرب من مليون شخص من مدينة رفح الفلسطينية، في محاولة منهم للوصول الى مكان آمن، مشيرة إلى أن الظروف الكارثية تسوء مع مرور الساعات التي يعيشها النازحون في قطاع غزة.

عدنان أبوحسنة: مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون من إصابات مرضية

من جانبه، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم «الأونروا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون من إصابات مرضية سواء الإصابة بالتهاب السحايا أو الكبد الوبائي أو الاتهابات المعوية والإسهال والجرب والأمراض الجلدية والطفح الجلدي وغيرها، والأوضاع خطيرة لأنه لا توجد بنية تحتية ولا توجد مياه نظيفة ولا توجد أي أنظمة للصرف الصحي.

وأكد «عدنان»، أن ما يحصل عليه الفلسطينيون من طعام هي كميات قليلة للغاية، فما دخل منذ 6 مايو الجاري حتى الآن 69 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، ومنذ 6 مايو دخل 29% فقط من احتياجات الوقود الحقيقة، وما يدخل هي كميات بسيطة حتى ما دخل عبر الممر المائي الجديد الذي أعلنته الولايات المتحدة إنشاؤه هو 900 طن بمعدل 45 شاحنة دخلت منذ إنشاء الميناء، الاحتياجات هائلة وهناك فجوة كبيرة بين ما يصل إلى غزة.