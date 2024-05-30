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«أكسيوس»: الخطة المطروحة تبحث إعادة تمركز الجيش الإسرائيلي وحمايته من حماس

كتب:

منتصر سليمان
08:56 م | الخميس 30 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة، للاجتماع مع مصر وإسرائيل، تبحث إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الخطة تتطرق إلى التباحث حول إعادة جيش الاحتلال تمركزه خارج الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بهدف تأمينه من هجمات حماس.

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