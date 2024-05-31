جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 38 جنديا خلال شهر مايو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل جنديين وإصابة ضابط خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ بداية العدوان الغاشم على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 قتيلا، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» النسخة الإنجليزية.

حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي خلال شهر مايو

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمسِ، أنّ 3 جنود قتلوا بينهم اثنان في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في عملية دهس، وآخر في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه خلال شهر مايو الجاري إلى 38 قتيلًا، 30 منهم في القطاع الفلسطيني، و3 جنود ومستوطن جراء استهدافهم على الحدود الشمالية مع لبنان، وضابط وجنديين في الضفة الغربية.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ238 وهو ما أدى إلى استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني، وتدمير معظم البِنَى التحتية في القطاع فيما تزداد حدة الاحتجاجات في دولة الاحتلال اعتراضا على سياسية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرافضة لإتمام صفقة تبادل أسرى ومحجتزين مع الفصائل الفلسطينية.