تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة محمود الليثي.. صراع صعب مع المرض

أعلن المطرب الشعبي محمود الليثي، اليوم الجمعة، وفاة والدته، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، إذ كتب كلمات مقتضبة: «البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت».

اللحظات الأخيرة في حياة والدة محمود الليثي

كشف مصدر مقرب من محمود الليثي لـ«الوطن»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدته، مشيرًا إلى أنها تعرضت لأزمة صحية صعبة في الأسابيع الماضية، ونقلت على إثرها لإحدى المستشفيات في منطقة العجوزة بالجيزة، لتلقى العلاج المناسب.

وأضاف المصدر، أن الأطباء قرروا وضع والدة الليثي، تحت الإشراف الطبي، داخل غرفة العناية المركزة، لكن حالتها تدهورت في الساعات الماضية، لترحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

موعد ومكان جنازة والدة محمود الليثي

وكشف المطرب الشعبي محمود الليثي، لـ«الوطن»، موعد ومكان تشييع جنازة والدته، لافتا إلى أنها ستكون بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.