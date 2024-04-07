مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28.. محمود الليثي ضيف شرف

حل الفنان محمود الليثي خلال الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض على قناة on، في دور سفير.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8

ظهر الفنان محمود الليثي خلال الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، في دور سفير دولة اميجوس، للبحث عن مكان لسفارة بلدة في المزريطة.

ودخل المزريطة سيارات ضخمة مليئة بالحرس، تمهيدا لنزول السفير، ليفاجأ الكبير أن السفير أنى في سيارة 128.

مسلسل الكبير أوي 8

يعاد مسلسل الكبير أوي في تمام الساعة الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساء، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.