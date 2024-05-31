مراسل «القاهرة الإخبارية»: الغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الوضع الميداني في قطاع غزة ما زال متصاعدا بشكل عام، إذ لم تتوقف الغارات على على معظم أحياء القطاع، وشهدت المحافظة الوسطى لقصف عنيف، واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات الليل منزلا الصوص الخصوص في مخيم البريج، حيث استشهد معظم أفراد العائلة حينما كانوا داخل المنزل، ومعظمهم من الأطفال.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد هذا القصف بعدة دقائق، قصفن الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل آخر بجوار هذا المنزل يعود لعائلة الهور، استشهد فيه 4 من المواطنين، وفي مخيم النصيرات قصف الطائرات الحربية الإسرائيلي منزل لعائلة جحجوج استشهد على إثرها فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح مختلفة.

وأشار إلى أنه صبيحة هذا اليوم استهدفت في داخل مخيم النصيرات طائرات قوات الاحتلال الحربية مركبة مدنية كانت تقل 3 من الفلسطينيين استشهدوا على الفور، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى أشلاء ممزقة نتيجة القصف الإسرائيلي.