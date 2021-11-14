واشنطن تتستر على غارت جوية تسببت في مقتل 64 امرأة وطفلا بـ سوريا

شهدت سوريا والعراق، عددا من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، منها ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية من تستر الجيش الأمريكي، على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا في عام 2019، تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، فيما تصدت قوات «الحشد الشعبي» في العراق، مساء أمس السبت، لهجوم من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب الموصل.

وتستر الجيش الأمريكي، على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا في عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الضربتان الجويتان نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية بالقرب من قرية الباغوز

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس السبت، في تقرير، إن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز الواقعة على الحدود السورية العراقية، نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، وأوضحت أنهما مبررتان، وكررت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أمس السبت، رواية الصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي «داعش» الإرهابي.

من جانبه، استقبل قائد قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، المدعومة من واشنطن، مظلوم عبدي، أمس السبت، مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ترأسهم إيثان جولدريتش، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إن الجانبين عقدا اجتماعا مطولا بخصوص الأوضاع الأخيرة في المنطقة وسوريا، فيما أكد الوفد الأمريكي على أهمية الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة وسوريا بشكل عام، كما اكد على مواصلة الجهود لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم «داعش» الإرهابي..

بدوره، تعرض مركز تابع لتحالف «سوريا الديمقراطية»، مساء أمس السبت، لهجوم شمال شرقي البلاد، وقالت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر أهلية، إن مجهولين استهدفوا مركزا لمسلحي «قسد»، على طريق «الحسكة- القامشلي».

من جانبه، فجر شخص مجهول قنبلة يدوية، بمركز الشرطة العسكرية في بلدة صفيا بمدينة الحسكة، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة، واقتصرت الأضرار على المادية، وفقا لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية «لندن»، مقرا له.

قوات «الحشد الشعبي» تتصدى لهجوم من تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب الموصل

وفي العراق، تصدت قوات «الحشد الشعبي»، مساء أمس السبت، لهجوم من تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى الواقعة في شمالي البلاد.

وأوضح «الحشد الشعبي»، في بيان، إن قوة من اللواء 25 بـ الحشد، تمكن من إحباط هجوم لفلول التنظيم الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وقتل ضابط عراقي برتبة رائد، وأصيب عنصرا أمن آخران، امس السبت، خلال مداهمة في محافظة ديالى شرقي البلاد، وقالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، ان الضابط العراقي، في مديرية مكافحة الإجرام قتل خلال اشتباكات مع مجرم مطلوب، موضحة أن قوات الأمن العراقية تمكنت من القبض على المطلوب.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، أمس السبت، إنه من المرجح أن طهران لم تأمر باستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي.

وكان الكاظمي، نجا يوم الأحد الماضي، من محاولة اغتيال تعرض لها باستهداف منزله بـ 3 طائرات مسيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد».

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن طهران تفقد السيطرة على الجماعات الشيعية في العاصمة العراقية «بغداد»، منذ مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مطلع 2020.

وأشار المسؤولون، إلى أنه من شبه المؤكد أن ميليشيات شيعية سلحتها إيران تقف وراء استهداف الكاظمي، وفقاً لما ذكرته قناة «إن بي سي» الأمريكية.

وقالت «إن بي سي»، في تقرير، إن قوى لميليشيات شيعية سلحتها طهران ودعمتها، هي التي نفذت الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، كشفت في وقت سابق، أن الهجوم نفذته جماعة مدعومة من إيران، فيما أشارت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الطائرات المسيرة في الهجوم إيرانية الصنع.