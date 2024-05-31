حريق في مستوطنة إسرائيلية بعد سقوط قذائف صاروخية من لبنان

ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أنّ حريقًا نشب في مستوطنة «معيان باروخ» الإسرائيلية شمال البلاد، نتيجة سقوط قذائف صاروخية من لبنان.

استمرار الحرب

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وما زالت مستمرة منذ مرور أكثر من 235 يومًا.