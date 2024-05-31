العالم في 24 ساعة.. مصر تُكذب إسرائيل وقرار سري من الرئيس الأمريكي

أحداث عديدة شهدها العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة والأحداث في الشرق الأوسط، إذ أعلنت وسائل إعلام عبرية، وجود أنفاق على طول الحدود المصرية مع غزة، ليؤكد مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة لذلك، قائلًا إن تلك الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

مصر تكذب إسرائيل عن وجود أنفاق على حدود قطاع غزة

كما أكد مصدر مصري رفيع المستوى بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بشأن ما قالته وسائل الإعلام العبرية عن وجود أنفاق على حدود قطاع غزة ومصر.

كما قال مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح، وأكد المصدر، تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر، كشرط لاستئناف العمل به، بحسب «القاهرة الإخبارية».

سلوفينيا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلنت سلوفينيا رسميًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإحالة القرار إلى البرلمان السلوفيني للموافقة عليه، وذلك بعد أيام من اعتراف إسبانيا والنرويج وآيرلندا بالدولة الفلسطينية وتقديم النرويج مذكرة الاعتراف إلى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وبحسب ما أعلنه موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، قالوا إن الولايات المتحدة تخطط لاجتماع مع مصر وإسرائيل لبحث إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وأكد المسؤولون، أن التطرق إلى إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي هو قضية رئيسية مطروحة على طاولة المحادثات، مشيرًا إلى أن واشنطن تنظر إلى القاهرة باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في خطة اليوم التالي للحرب بقطاع غزة.

تغير كبير ومفاجئ في السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية

وكشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن تغير كبير ومفاجئ في السياسة الأمريكية تجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فبعد فترة طويلة من تجنب الرئيس الأمريكي جو بايدن إعطاء الضوء الأخضر لكييف بشأن استهداف الأسلحة الأمريكية في ضرب أهدافًا روسية، أعلن «بايدن» قرارًا سريًا، بالسماح لكييف بضرب الحدود الروسية مع مدينة خاركيف الهامة.

لكن مسؤول أمريكي، قال إن أوكرانيا لا يمكنها استخدام تلك الأسلحة لضرب البنية التحتية المدنية أو استهداف روسيا بصواريخ بعيدة المدى، أي أن القرار مرتبط فقط بالأهداف الروسية الحدودية مع خاركيف، التي تستخدمها موسكو في استهداف أوكرانيا.

قلق في واشنطن

لكن أيضًا، هناك قلق كبير داخل الإدارة الأمريكية، من أن يؤدي القرار إلى اشتعال حربا واسعة، فيمكن لكييف دون قصد، أن تضرب أهدافًا عسكرية روسية لا علاقة لها بالمعارك الدائرة.