روسيا تحذر من حرب نووية: الأراضي الأمريكية ستصبح أهدافا مشروعة

أصدرت السفارة الروسية في مصر تحذيرًا من احتمالية نشوب حرب نووية، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أعضاء أخرى في حلف الناتو، استخدام أسلحتهم لضرب الأراضي الروسية، وفقا لـ«روسيا اليوم».

الغرب أعلن مشاركته المباشرة في العمليات القتالية

وأكدت السفارة أن نظام كييف استهدف مناطق سلمية في المدن الروسية بالصواريخ والقذائف التي تم تسليمها من قبل الأمريكيين والأوروبيين، وأشارت إلى أن الغرب اعترف بذلك بشكل مفتوح الآن.

وأكدت السفارة، أن الغرب أعلن مشاركته المباشرة في العمليات القتالية، حيث يتطلب تشغيل أنظمة الأسلحة استخدام المعلومات من أقمار الاستطلاع الغربية ووجود القوات العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن بعض هذه الأسلحة يمكن استخدامها بواسطة قنابل نووية، مثل مقاتلات F-16 التي يرسلها الناتو إلى أوكرانيا والتي يمكنها حمل السلاح النووي.

أراضي الولايات المتحدة وحلفائها ستكون هدفا للضربات الروسية

وأشارت السفارة إلى أنه في ظل اعتراف الناتو رسميًا بمداهمة الأراضي الروسية وقتل المدنيين، فإن أراضي الولايات المتحدة وحلفائها ستكون هدفا للضربات الروسية الانتقامية، بما في ذلك المنشآت العسكرية الأمريكية والغربية الأخرى في بلدان أخرى.