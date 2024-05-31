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«الناتو»: روسيا فشلت في تخويفنا.. وعازمون على اختصار طريق أوكرانيا لعضوية الحلف

كتب:

محمد عزالدين
03:31 م | الجمعة 31 مايو 2024
الناتو

الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولنبرج، إن روسيا تشتكي وتهدد في كل مرحلة من هذه الحرب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أراد تخويفنا»، لكن ما حدث هو العكس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف ستولنبرج: «أنفقنا نحو 40 مليار دولار، ونريد ضمان المزيد على المدى الطويل، لدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها».

وتابع: «عازمون على اختصار طريق أوكرانيا نحو عضوية الحلف»، مؤكدا أن أوكرانيا تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها وأن الناتو لديه الحق في مساعدتها عالى القيام بهذا الدور.

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