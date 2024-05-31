خالد يوسف: تعلمت صناعة الأفلام الكوميدية من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب

أكد المخرج الكبير خالد يوسف أنه تعلم صناعة الأفلام الكوميدية من المخرج العظيم الراحل فطين عبد الوهاب، قائلا: إن نهايات الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة أفلامي.

وأكد «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن السينما ينطبق عليها قانون النقد وليس قانون الواقع، مضيفا أن فيلمي حين ميسرة وهي فوضى ودكان شحاتة أكثر أعمالي نجاحا.

عدم حصول فيلم كف القمر على حظه في دور السينما

وكشف أسباب عدم حصول فيلم كف القمر على حظه في دور السينما، موضحًا أن هذا الفيلم تزامن عرضه في دور السينما مع أحداث إبان ثورة يناير، مشيرا إلى أنه تم عرض الفيلم على إحدى القنوات الفضائية فحقق نجاحا ومشاهدة كبيرة، وأن المبدع قد يتصادم مع الجماهير بسبب منظومة القيم والموروثات السائدة في المجتمع.

وأضاف، أنه يشرفني مناقشة حقوق البسطاء في الإعلام أو السينما، وأرفض فكرة أن السينما نشرت البلطجة والفوضى في الشارع المصري، مضيفا أن البلطجة أو الفوضى لو موجودة في الواقع بنسبة 1% فمن حق المخرج أن يبني عليها في السينما وينقلها ويضخمها لأنها موجودة في الواقع، مشيرًا إلى أن ما تم نقله وعرضه في فيلم حين ميسرة، هو جزء بسيط من الواقع.

وردا على سؤال إيمان أبو طالب حول إذا كان خالد يوسف من الممكن أن يفكر في الانتحار أم لا له أجاب بأن المريض النفسي فقط هو من يفكر في الانتحار وأنا لا أعرف اليأس.