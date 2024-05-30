خالد يوسف ضيف برنامج بالخط العريض لإيمان أبو طالب غدا

يحل المخرج الكبير خالد يوسف، ضيفًا على برنامج «بالخط العريض»، للإعلامية إيمان أبو طالب، يوم الجمعة، المُذاع عبر شاشة «الحياة».

ويتحدث خالد يوسف، عن أسباب خلافه مع النجمة هند صبري وأسباب هجومها عليه بعد فيلم ويجا، كما يكشف أسباب خلافه مع الفنان القدير محمود حميدة في مسلسل سره الباتع، مؤكدًا أن عاطف الطيب أهم مخرج مصري بعد يوسف شاهين رغم ضعف كادراته الفنية، إلا أنه امتلك 90% من أدوات المخرج العالمي.

وقال إن نهايات أفلامه هي أكثر ما يشغله عند تصوير أي عمل فني، معتبرا أن أكثر أفلامه التي حققت نجاحا هي حين ميسرة ثم هي فوضى ودكان شحاتة، مؤكدا أنه لم يقدم أي عمل خيب ظن جمهوره.

واعتبر أن الفنانة غادة عبدالرازق أكثر موهبة واحترافية سمية الخشاب، ووصف الفنان الراحل نجيب الريحاني بأنه أحد الفنانين العالميين، وأهم فنان في تاريخ السينما لأنه أحد مؤسسي الفن السابع، موضحا أنه يختلف مع الزعيم عادل إمام بشأن تصريحاته حول نجيب الريحاني.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.