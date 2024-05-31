«بايدن»: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر مثل 7 أكتوبر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أية تهديدات محتملة مستقبلية كما حدث في السابع من أكتوبر، والولايات المتحدة حريصة على الحفاظ على أمنها، ولديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، و«حماس» أيضًا لابد أن تتعهد بالالتزام بهذه الاتفاقات.

وتابع «بايدن»، خلال كلمته مساء اليوم بالبيت الأبيض، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «الجانب القطري وعدني بالاستمرار في ضمان عدم قيام حماس بفعل أي ما يخالف هذا المقترح، وستلتزم إسرائيل بكل تعهداتها أيضًا، وهذا ما يقره الاتفاق، وسنفعل من جانبنا ما نستطيع وهذه بالطبع لحظة حاسمة».

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر، ووضعت هذا المقترح وحماس ردت بأنها في حاجة إلى وقف إطلاق النار، وهذا الاتفاق فرصة لتعزيز ما يرغب فيه الطرفين.