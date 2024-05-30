محلل سياسي: الصين تتفق مع مصر في ضرورة الضغط لإنهاء حرب غزة

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، تأتي في إطار المنتدي العربي، الذي يقام سنويًا ويعتبر من أهم المنتديات الاقتصادية والسياسية؛ نظرًا لحجم التجارة الضخم بين الدول العربية والصين، إضافة إلي المصالح الجيوستراتيجية مع الصين.

الرأي المصري الداعم للقضية الفلسطينية

وأوضح «مطاوع» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ تلك الزيارة تأتي في ظروف مختلفة؛ نظرًا لحرب الإبادة التي تشن على غزة، مما يستدعي التنسيق العربي والإقليمي والدولي لدعم القضية، والضغط لإيقاف الحرب على غزة، موضحًا أن الرأي الصيني تجاه القضية سيتوافق مع الرأي المصري الداعم للقضية الفلسطينية، لوضع آليات يمكن لها التأثير على مجريات الحرب.

القضية الفلسطينية

وأشار المحلل السياسي إلى أنّ القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة للصين، واتفاق بكين التام مع الموقف العربي في كل الجوانب الخاصة بالقضية يتضح منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن الصين لديها القدرة على التأثير بقوة في ملف القضية الفلسطينية.

المنتديات والمؤتمرات

أكد أنّ مصر تبذل جهدا واضحًا في المنتديات والمؤتمرات التي تٌدعي إليها سواءً على مستوى الرئاسة أو وزارة الخارجية، واستغلال جميع المنصات المتاحة للحديث عن القضية الفلسطينية، ووضع أسس لمسار سياسي يؤدي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة.