«بايدن»: أمريكا تعمل على دعم أمن إسرائيل وإدخال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ الكثير من المواطنين والجنود قتلوا بما في ذلك الأطفال والشيوخ والنساء منذ اندلاع الحرب على غزة، وهذه الصورة السيئة من ويلات وتبعات الحرب في رفح الفلسطينية أيضاً والأزمة الإنسانية لا تزال قائمة بسبب تعثر محاولات إدخال المساعدات إلى غزة وهناك آلاف الشاحنات تحاول الدخول على مدار الأيام الماضية.

آمال كبيرة لإنهاء الأزمة في غزة

وتابع «بايدن»، خلال إلقائه كلمته مساء اليوم بالبيت الأبيض، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا آمال كبيرة لإنهاء الأزمة في غزة ولكن لا يوجد شيء يسير بشأن هذا الأمر، وبالتالي ستعمل الولايات المتحدة لدعم أمن إسرائيل وإدخال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء هذه الحرب».

وقف الحرب في غزة

وأكد أنه بالأمس لم يكن هناك أي مبادرة والولايات المتحدة اتخذت الخطوات الأولى في هذا الاتجاه، موضحا: «أتحدث إليكم اليوم لطرح هذا المقترح وأحتاج مساعدتكم وكل المواطنين يحتاجون إلى السلم والاستقرار والأمن ولابد أن نعلم أهمية هذا الأمر وبالتالي لابد من الموافقة على هذه الصفقة المقترحة والعمل على تفعيلها من أجل وضع الأساس واتخاذ الخطوات لمستقبل أفضل ولقد بدأت هذه المرحلة بالفعل ويمكن إطلاق سراح المحتجزين لأجل أن تكون إسرائيل أكثر أمانا وتتوقف المعاناة.. حان الوقت لوقف هذه الحرب في غزة كما ننتظر ضمان مستقبل أفضل».