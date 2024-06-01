الصحة العالمية لـ«الوطن»: هجمات غير مسبوقة على القطاع الطبي في غزة والسودان

كشفت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الوضع الإنساني المأساوي في غزة، والهجمات التي تستهدف المجال الطبي في القطاع، بالعديد من مناطق الصراع بما في ذلك السودان وأوكرانيا وقطاع غزة والضفة الغربية.

القطاع الطبي في غزة تعرض لـ450 استهدافًا

وقالت «هاريس» خلال حوارها مع «الوطن» إن العالم يشهد مستويات غير مسبوقة من الهجمات ضد العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية، فمنذ بدء الصراع في غزة، جرى التحقق من أكثر من 913 هجمة صحية، تنقسم إلى 450 استهدافًا للقطاع الطبي، أدى إلى وفاة 723 شخصًا وإصابة 924 آخرين، وأثرت تلك الهجمات على 102 من مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك 32 مستشفى تضرر من أصل 36، كما تأثرت 106 سيارات إسعاف، من بينها 54 سيارة أصيبت بأضرار بالغة، كما تم اعتقال 128 من العاملين في المجال الصحي، بينما تعرضت الضفة الغربية إلى 463 هجومًا أسفر عن وفاة 15 شخصًا وإصابة 95 آخرين.

القانون الإنساني الدولي

وأشارت المتحدثة باسم «الصحة العالمية»، إلى القانون الإنساني الدولي، يؤكد عدم مهاجمة العاملين في مجال الرعاية الطبية والمرافق الصحية، ولا يجوز استخدامها لأغراض عسكرية، ويجب حماية العاملين بها في جميع الأوقات، وحماية المدنيين، وكذلك الأنظمة الصحية والبنية التحتية التي تعتمد عليها المجتمعات في الرعاية التي تمنح الحياة واستمرارية الخدمات.

حماية الرعاية الصحية

وأوضحت أن الفشل في حماية الرعاية الصحية يسبب أولًا الضرر، ثم أشهر أو سنوات تستغرقها إعادة بناء الأنظمة الصحية، وتشمل حماية الرعاية الصحية أيضًا حظر استخدام العناصر المقاتلة في أثناء الحروب للمرافق الصحية لأغراض عسكرية، ورغم ذلك، حتى لو تم استخدام مرافق الرعاية الصحية لأغراض عسكرية، هناك شروط صارمة تنطبق على اتخاذ إجراءات ضدها، بما في ذلك واجب التحذير والانتظار بعد التحذير، وحتي ذلك الحين، يُحظر تمامًا شن هجمات ضدها.