«الرعاية الصحية» تحدد ضوابط إعفاء مرافقي المرضى من رسوم الإقامة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة الفحص الدوري على العاملين للكشف عن الأمراض المهنية، كما وافق المجلس على البدء في التعاقد مع أطباء متخصصين في الأمراض المهنية.

الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (74)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح إعفاء الرسوم لبعض الحالات من مرافقي المرضى والزائرين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بعد دراسة أثر التطبيق الفعلي للائحة بالمحافظات، وذلك طبقًا لما أوصت به لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر، وشملت الحالات التي تم إعفاؤها تلك التي تستدعي وجود مرافق وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، والمرافقين لـ«حاملي كارت من ذوي الهمم، حاملي كارت تكافل وكرامة، ومرافقي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة».

زيادة المخصصات المالية للتدريب

ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على طلب السادة نقباء المهن الطبية بزيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة بموازنة العام المالي المقبل، فيما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء للسماح لطلبة الكليات الطبية للتدريب العملي بمستشفيات الهيئة طبقاً لقواعد هيئة الرعاية الصحية.

واطلع مجلس الإدارة على التقرير الربع سنوى لموارد الهيئة من النقد الأجنبي من السياحة العلاجية، مشيدًا بارتفاع أعداد المرضى الدوليين وزيادة العوائد بنسبة 750% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.