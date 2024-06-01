مصطفى حجاج يفوز بجائزة مسلسل «كامل العدد +1» من كأس إنرجي

عبر المطرب مصطفى حجاج عن سعادته بفوزه بجائزة تتر مسلسل «كامل العدد» خلال حفل توزيع جوائز النسخة الثامنة من كأس إنرجي للدراما، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

جائزة تتر مسلسل كامل العدد +1

ونشر مصطفى حجاج صورة من التكريم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين، جائزة تتر مسلسل كامل العدد +1، كلمات حبيبة قلبي الشاطرة أوي منه القعي، وألحان المبدع النجم الكبير إيهاب عبد الواحد، وتوزيع البرنس توما».

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، بينهم صدقي صخر، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس وميمي جمال.