رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصطفى حجاج يفوز بجائزة مسلسل «كامل العدد +1» من كأس إنرجي

كتب:

ياسمين محمود
01:21 ص | السبت 01 يونيو 2024
مصطفى حجاج

مصطفى حجاج

عبر المطرب مصطفى حجاج عن سعادته بفوزه بجائزة تتر مسلسل «كامل العدد» خلال حفل توزيع جوائز النسخة الثامنة من كأس إنرجي للدراما، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

جائزة تتر مسلسل كامل العدد +1

ونشر مصطفى حجاج صورة من التكريم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين، جائزة تتر مسلسل كامل العدد +1، كلمات حبيبة قلبي الشاطرة أوي منه القعي، وألحان المبدع النجم الكبير إيهاب عبد الواحد، وتوزيع البرنس توما».

مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، بينهم صدقي صخر، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس وميمي جمال.

اقرأ المزيد:

بالصور| مصطفي حجاج يحيي حفلا بخيمة رمضانية في القاهرة الجديدة

للمرة الأولى بعد أزمة الخدمة العسكرية.. مصطفي حجاج ضيف إينرجي غدا

هاني محروس يطرح أغنية جديدة لـ"مصطفي حجاج" بعنوان "اللي يقدر يتقدر"

مي عمر وباسم سمرة وإياد نصار.. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز إنرجي للدراما
بقلم ياسمين محمود