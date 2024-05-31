مي عمر وباسم سمرة وإياد نصار.. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز إنرجي للدراما

حضر عدد كبير من الفنانين، حفل توزيع جوائز النسخة الثامنة من كأس إنرجي للدراما المقام بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة، وطه دسوقي وأحمد غزي، وأحمد عبد الوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي، وشيكو، وغيرهم.

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن، شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت ما بين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان، وكانت الجائزة من نصيب مسلسل «حالة خاصة» بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة، وبنسب التصويت، وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي.