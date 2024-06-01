30 ضابطا من القوات الخاصة لحماية عائلة نتنياهو.. والمالية الإسرائيلية: «مجنون»

بسبب الاحتجاجات التي تضرب إسرائيل وتطالب باستقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتهديدات التي تلاحقه هو وأسرته من الإسرائيليين والمستوطنين، يريد مفوض الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إنشاء وحدة أمنية خاصة لعائلة «نتنياهو»، ستكون تابعة لنظام الأمن العام «الشاباك».

صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، قالت إن مهمة الوحدة تأمين جميع تحركات عائلة «نتنياهو» وليس في محيط المنزل فقط، إلى جانب تلقيها مساعدات من «الشاباك»، بسبب المظاهرات والاحتجاجات، التي تقع بالقرب من المنزل، وتعرضهم لتهديدات كبيرة.

تضم الوحدة 30 ضابط شرطة

ومن المفترض أن تضم الوحدة 30 ضابط شرطة، وقائد برتبة مأمور، وتبلغ ميزانيتها السنوية المقدرة 12 مليون شيكل.

ووصفت وزارة المالية الإسرائيلية الاقتراح بأنه «مجنون».