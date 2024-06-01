تحرير محضرين لمخبزين خالفا مواصفات الرغيف في القليوبية

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري البسيط، مؤكدًا أن هناك ثباتًا في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على الجودة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة بنها، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

متابعة جودة الإنتاج

وخلال الجولة حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج، والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن، كما استمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز، ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم.

تذليل كافة العقبات

وأصدر «الهجان» تعليماته لمسؤولي التموين بتذليل كافة العقبات التي تعوق المنظومة وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، وتحرير محاضر للمخالفين حيث تم خلال الجولة، وتم تحرير محضرين لمخبزين لمخالفتهم للمواصفات المقررة للرغيف.