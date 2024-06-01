وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفل مات جوعا في أحد مستشفيات غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد محمد جهاد عابد، الموظف في دائرة إدارة مخاطر الكوارث، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في رفح الفلسطينية مما يرفع عدد ضحايا الجمعية إلى 33 شهيدا منهم 19 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

استشهاد طفل بسبب التجويع

واستشهد طفل نتيجة للتجويع حيث نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية استشهاد الطفل عبد القادر السرحي، البالغ من العمر 13 عاما، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة التجويع.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى37 شهيدا في قطاع غزة، وهذا العدد هو ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

أطباء: الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه «من سيئ لأسوأ»

ووصفت مصادر طبية، الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه من سيئ إلى أسوأ، وذلك مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسببت حتى الأن في استشهاد واصابة أكثر من 118 ألف شهيد ومصاب أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن لوجود آلاف الجثث تحت الأنقاض لم تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإنقاذ بالوصول إليهم.