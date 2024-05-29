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بعد كمين رفح الفلسطينية.. كم عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب؟

كتب:

أحمد حامد دياب
03:13 م | الأربعاء 29 مايو 2024
جيش الاحتلال يجلي المصابين من أرض غزة

جيش الاحتلال يجلي المصابين من أرض غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا، أمس، في أد الكمائن للفصائل في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري إلى 291 قتيلا.

إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة

كما أصيب ضابط وجنديان من الكتيبة 50 بجروح خطيرة، بينما أصيب ضابط آخر بجروح متوسطة في نفس الحادث، وأصيب ضابط وجندي من الكتيبة 614 التابعة لسلاح الهندسة القتالية بجروح خطيرة أثناء القتال في شمال غزة.

كما أصيب جندي من وحدة ياهالوم للهندسة القتالية بجروح خطيرة، وأصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة نتيجة انفجار في فتحة نفق مفخخة في جنوب غزة أمس.

اصابة جندي اليوم بجروح خطيرة في شمال غزة

وأصيب اليوم جندي من الوحدة المتعددة المجالات بجروح خطيرة أثناء عدوان جيش الاحتلال على شمال غزة.

وفي سياق متصل ارتفعت أعداد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي لـ 639 قتيلا إسرائيليا، وارتفعت أعداد المصابين لـ 3193، منهم 497 مصابا في حالة صعبة.

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بقلم أحمد حامد دياب