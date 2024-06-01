تفاصيل حصول بطل مصر في الـ«كيك بوكسينج» على المركز الثالث عالميا (فيديو)

كشف بسام إبراهيم، لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج، أنه بدأ ممارسة اللعبة قبل 3 سنوات، مشيرا إلى أن يلعب ضمن فئة الشباب عن وزن 51 كيلو جراما.

المركز الثالث في بطولة العالم بتركيا

وتابع لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه حل في المركز الثالث في بطولة العالم التي أقيمت في تركيا، كما تُوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط.

وذكر بسام إبراهيم، أن اللعبة تعتمد على حصد النقاط في الجولات إلى جانب الفوز بالضربة القاضية.

تقسيم الوقت بين المذاكرة والتدريبات

واستطرد لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج أنه لم يتعرض لإصابات من قبل رغم أن اللعبة عنيفة، موضحا أنه يقسم وقته بين التدريب وممارسة لعبة الكيك بوكسينج وبين المذاكرة والاهتمام بدراسته.

وكشف الكابتن إسلام قريش، مدرب منتخب مصر للكيك بوكسينج، أن هذه اللعبة هي رياضة نزالية موجودة منذ السبعينيات وبدأت في مصر أواخر القرن الماضي تقريبًا.

وتابع، بأن الفنان أحمد العوضي يمارس رياضة الكيك بوكسينج، والتي تعتمد على اللكم والركل باليد والقدم، وهي 7 أساليب مختلفة، وتختلف عن البوكس التي تعتمد على اليد فقط.

وأشار إلى أن اعتمادها على سبع أساليب جعل قاعدة انتشارها أوسع لأن المنافسة تكون قاعدتها أكبر وفرصة تحقيق ميدالية تكون أكبر لأنها تتيح المشاركة في أكثر من أسلوب.

وأضاف «قريش»، أن هناك العديد من المميزات لرياضة الكيك بوكسينج، من الدفاع عن النفس وتكسب ممارسها الشكل الذي يريده لجسمه، مؤكدا أن البنات تهتم أكثر بهذه اللعبة.