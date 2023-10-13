تكريم 50 لاعبا بينهم أبطال جمهورية في «كيك بوكسينج» بكفر الشيخ

كرمت منطقة كفر الشيخ، لـ«ليكك بوكسينج»، برئاسة خالد مبارك، رئيس المنطقة بالمحافظة، والمستشار أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومدير نادي الشرطة بمدينة كفر الشيخ، والكابتن إبراهيم جادالله، مدرب اللعبة، عدد 50 لاعبا من أبناء كفر الشيخ، ببطولة أحزمة متنوعة للعبة، كما جرى تكريم عدد من بين هؤلاء اللاعبين حصلوا على بطولة الجمهورية.

شهادات تكريم وميداليات

وشهد حفل التكريم اليوم الجمعة، الذي أقيم في مقر نادي الشرطة، بمدينة كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ، حضور كبير من أولياء الأمور وسعادتهم بتكريم أبنائهم، من خلال منطقة كفر الشيخ، لـ«كيك بوكسينج»، حيث جرى توزيع شهادات تقدير عليهم، وميداليات تميز للاعبين.

تكريم أبطال الجمهورية

وأكد خالد مبارك، مدير منطقة كفر الشيخ، لـ«كيج بوكسينج»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تكريم 50 لاعبا من أبناء كفر الشيخ، لتميزهم الرياضي باللعبة، مشيرا إلى أن من بعض اللاعبين المكرمين حاصلين على بطولة الجمهورية، معرباً عن سعادته وفخره بهؤلاء اللاعبين لرفع راية مصر عالية في كافة المحافل الدولية.