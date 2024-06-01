الدفاع المدني الفلسطيني: مربعات سكنية بالكامل في جباليا لم تعد تصلح للحياة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إنه بعد 20 يوما من تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا بقطاع غزة، تتزايد رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت كل مناحي الحياة في جباليا، موضحًا أن قوات الاحتلال دمرت أغلب مباني مخيم جباليا وهناك مربعات سكنية دُمرت بشكل كامل، وهناك مناطق لا يمكن أن يعود لها السكان مرة أخرى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت السوق المركزية لجباليا

أشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت السوق المركزية لجباليا، مؤكدًا أن الاحتلال دمر الطابق الخامس لمستشفى العودة الذي كان يخدم منطقة الشمال ويعمل الآن بالحد الأدنى، وجرى تدمير البنية التحتية في جباليا وآبار المياه، والمدارس والعيادات الصغيرة وجرى تدمير جميع مناحي الحياة.

أوضح أنه منذ بداية العملية العسكرية في جباليا وصل عدد الشهداء إلى 350، وهناك أعداد من المفقودين أسفل حطام المنازل، ويصعب على الطواقم انتشال جثامين الشهداء، مؤكدًا أن قوات الاحتلال كان تهدم المنازل على رؤس السكان.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في جباليا مجزرة توصف بالإبادة الجماعية.. من أبشع المجازر التي حدثت في مناطق شمال غزة».