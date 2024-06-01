المشاط تتعاون مع «الأغذية العالمي» لتطوير قطاع التنمية الزراعية في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ رانيا دقش، المدير التنفيذي المساعد للشراكات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الكينية «نيروبي».

تعزيز سبل التعاون المشترك

وشهد اللقاء مناقشت حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، حيث ثمنت «المشاط»، الجهود الجارية في مجالات الأمن الغذائي في مصر، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين في محافظات مصر، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال التغذية المدرسية في إطار الأولوية التي توليها الدولة لهذه المشروعات.

مناقشة المشروعات القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي في مصر

وأشارت المشاط خلال اللقاء، إلى أن مناقشة المشروعات الجارية في إطار الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، دعمت سبل المعيشة للوافدين إلى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محافظة أسوان، فضلًا عن العديد من المشروعات التي تدعم صغار المزارعين وتعمل على زيادة دخولهم.

وأشادت «المشاط»، بالمشروعات المنفذة بين الجهات الحكومية وبرنامج الأغذية العالمي في قرية البغدادي بالأقصر، التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون في إطار المسابقة الدولية Climatech Run التي نظمت الوزارة منها نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، كما تطرق الاجتماع إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها العالم والفجوة التمويلية التي تحول دون تحقيق جهود التنمية.